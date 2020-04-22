Motosiklet sürücüsü 80 metreden denize uçtu

Muğla'nın Menteşe ilçesinde direksiyon hakimiyeti kaybeden motosiklet sürücüsü 80 metre yükseklikten denize uçtu.

Edinilen bilgiye göre, Menteşe ilçesinin günübirlik tatil koyu Akbük'ten Akyaka Mahallesi'ne seyir halinde olan 35 yaşındaki Nurdoğan Gök yönetimindeki 48 NG 971 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 80 metrelik uçurumdan denize uçtu. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi vermesi üzerine olay yerine 112 Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralıyı kurtarmak için karadan yol olmayınca tekne ile denize açılan 112 ve jandarma ekipleri Nurdoğan Gök'ü tekne ile bulunduğu yerden alarak Akbük sahiline getirdi. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Muğla Sıtkı Koçman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen yaralı, ayakta yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi.

Motosiklet sürücüsü Nurdoğan Gök'ün kaza sırasında kaskının takılı olmasının büyük bir faciayı önlediği öğrenildi.