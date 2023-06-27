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Motosiklet üzerinde yatarak sürüş pahalıya patladı: 7 bin 558 TL ceza

Muğla’nın Fethiye ilçesinde genç bir sürücü motosiklet üzerinde yatarak yaptığı sürüş sonrası hem motosiklet gitti, hem de 7 bin 558 TL ceza yedi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde genç bir sürücü motosiklet üzerinde yatarak yaptığı sürüş sonrası hem motosiklet gitti, hem de 7 bin 558 TL ceza yedi.


Fethiye Çiftlik Mahallesi çevre yolunda motosikletin üzerine yatarak trafiği tehlikeye düşüren sürücü, Fethiye Trafik Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Trafik ekipleri tarafından sürücüye 5 ayrı maddeden toplam ayrı ayrı ceza yazıldı.


Sürücüye 5 ayrı maddeden toplam 75 bin 558 TL cezai işle uygulandı. Sürücünün kullandığı motosiklet ise yediemin otoparkına çekildi.

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