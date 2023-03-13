İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Motosikletin yanında ölü bulundu

Muğla’nın Bodrum ilçesinde motosikletin yanında hareketsiz bulunan Recai Dağlı’nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde motosikletin yanında hareketsiz bulunan Recai Dağlı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.


Edinilen bilgiye göre, Bodrum'da yaşayan 62 yaşındaki Recai Dağlı, gece saat 03.00 sularında Kızılağaç Deve Güreşi Alanı karşısındaki müzikholde eğlendikten sonra eve gitmek için motosikletine binerek eve doğru yola çıktı. Recai Dağlı, bölgeden geçen vatandaşlar tarafından sabah saat 08.00 sularında motosikletin yanında hareketsiz halde bulundu. İhbarın ardından olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi, Dağlı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.


Olayla ilgili soruşturma başlatılırken Dağlı'nın cansız bedeni otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.