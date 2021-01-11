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Motosikletle virajı alamadı, hastanelik oldu

Muğla’nın Bodrum ilçesinde virajı alamayan motosiklet sürücüsü metrelerce sürüklenen motosikletten yaralı halde kurtuldu.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde virajı alamayan motosiklet sürücüsü metrelerce sürüklenen motosikletten yaralı halde kurtuldu.


Kaza, sabah saatlerinde Eskiçeşme Mahallesi Osman Nuri Bilgin Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde Gümbet istikametinden Değirmenler mevkisine doğru seyir halindeki motosiklet, virajı alamayıp yağışla ıslanan yolda kaymaya başladı. Devrilen motosikletin sürücüsü İsmail K., motosikletten düşerek yaralandı. Yoldan geçerken kazayı fark eden sürücülerin ve çevredeki vatandaşların yardımına koştuğu motosiklet sürücüsü için sağlık ekiplerine haber verildi. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken genel sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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