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Motosikletli gençlerin ölüm yolculuğu yürekleri ağızlara getirdi

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir grup motosikletli gencin yaptıkları akrobasi hareketleri, yürekleri ağızlara getirdi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir grup motosikletli gencin yaptıkları akrobasi hareketleri, yürekleri ağızlara getirdi. Cep telefonuna yansıyan görüntülerde gençlerin tehlikeli hareketler yaparak trafikte hem kendilerinin hem de başka sürücülerini hayatlarını hiçe saydığı görüldü.


Bodrum'da bir grup motosikletli genç, yaptıkları akrobasi hareketleriyle yürekleri ağza getirdi. Konacık Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde 6 kişilik motosikletli grubun, motosikletlerini tek teker üzerinde sürerek yolculuk yapması cep telefonu kameralarına yansıdı. Gençlerin, işlek caddede yaptıkları hareketlerle hem kendi canlarını hem de başka sürücüler ile yayaların canlarını hiçe sayması tepki çekti. Motosikletlerin bazılarında plaka bulunmazken, bazılarının üzerlerinin ise okunmayacak şekilde kapandığı görüldü.

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