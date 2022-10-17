MSKÜ akademik açılış töreni gerçekleşti

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nin 2022-2023 eğitimi ve öğretim yılı akademik açılış töreni Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Muharrem Kasapoğlu'nun katılımı ile yapıldı. Tören, MSKÜ AKM 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri salonunda düzenlendi.

MSKÜ Akademik açılış törenine AK Parti Muğla Milletvekilleri Yelda Erol Gökcan, Mehmet Yavuz Demir, Muğla Valisi Orhan Tavlı, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez ve akademik personel katıldı.

MSKÜ Akademik açılış töreninde İklim Değişikliği elçisi Mülkibar Çiftçioğlu konuşma yaptı. Çiftçioğlu, “İklim krizi biz gençlerin geleceğimizde hayatımızın merkezinde olacaktır. 1800'lerden sonra sanayi devriminin ardından aşırı üretim ve tüketim sonucu atmosfere insan eliyle ilave sera gazlarının salınımı gerçekleşmiş ve küresel ısınmaya neden olan sera gazlarının konsantrasyonu doğal seviyesinin 2 kat üzerine çıkmıştır. Bu artış dünyanın ısınmasını dolasıyla doğal iklim işleyişini değiştirmiştir. Küresel sıcaklığın artması ikilim değişikliğini tetiklemiş, kuraklık, orman yangını, su stresi, dolu fırtına, sel, yağmur gibi aşırı hava olayları süresinin ve şiddetinin de günümüzde arttığını gözlemliyoruz. Bahsedilen bu şiddetli hava ve iklim olayları ise ülkemizde ve dünyada can kaybına ve büyük maddi kayıplara neden olmaktadır. Değişen iklim koşulları ile kaynaklarımız sürdürülebilir olmayacak ve bugüne kadar yaşadığımız koşullarda, aynı kalitede yaşama şansımız olmayacaktır. Dünya bugün enerji kriziyle, su ve gıda krizleriyle karşı karşıya. Biz gençler olarak geleceğimizi, yaşadığımız gezegenin sağlığını ve devamlılığını sağlayarak inşa edebiliriz” dedi.

Bin 500 yabancı öğrenci mevcut

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde bin 500'e yakın yabancı öğrenci eğitim ve öğretim gördüğünü belirten Rektör Prof. Dr. Turhan Kaçar, “Öğrencilerimiz, ülkemizin ve dünyanın çeşitli yörelerinden kültürlerinden geliyorlar. Bin 500 civarında yabancı öğrencimizin varlığı bunun güzel bir örneği. Biz hocalar da sadece çeşitli yerlerden değil, farklı akademik ve entelektüel geleneklerden geliyoruz. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi bu bağlamda çeşitliliklerin yuvasıdır ve bu kurumun mensupları olarak bizlerin en büyük sorumluluğu, farklılıklarımızı uyum içerisinde sürdürmektir. Bu uyumu sürdürmenin en önemli yolu hiç kuşkusuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği gibi fikri hür, vicdanı hür ve irfanı hür bir nesil yetiştirmektir” dedi.

“100 bin mezun verdi”

30 yılını dolduran Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinin bugüne kadar 100 binin üzerinde mezun verdiğini açıklayan Rektör Kaçar, “Üniversitemiz artık 30 yaşını doldurdu. Üniversitemizin 30 yıllık tarihinde 100 binin üzerinde mezun vermiş olması tecrübemizin bir başka ifadesi. Bu 30 yıllık üniversitede şu anda neler var? 18'i aktif eğitim veren 21 fakültemiz; Muğla'mızın her ilçesinde yüksekokullarımız; Bodrum, Fethiye ve Milas'ta ise aynı zamanda fakültelerimiz var. Bu fakülte ve yüksekokullarda 45 bini aşan öğrencimiz eğitim görüyor. Öğrencilerimizin 30 bini şehrimizde. 15 bin civarında öğrencimiz de ilçelerimizde eğitim öğretime devam ediyor. Halen kurumumuzda 2 bine yakın öğretim elemanı ve bunun yarısı kadar memur kadrosunda çalışan arkadaşlarımız var” dedi.

“Üniversitemizde öğrenci memnuniyeti yüksek”

MSKÜ'de 56 ülkeden öğrenci bulunduğunu belirten Rektör Kaçar, “Üniversitemizin uluslararası ofisinin verilerine göre, Erasmus, Farabi ve Mevlana programlarıyla öğrencilerimiz ve personelimiz kayda değer bir hareketlilik içerisinde. Üniversitemiz, 56 ülkeden yaklaşık bin beş yüz öğrenciye sahiptir. Bu ülkelerden gelen öğrenciler üniversitemizin uluslararası profilinin bir yüzünü göstermektedir. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde öğrenci memnuniyetinin çok yüksek. Herhalde bu memnuniyet sadece Muğla'mızın doğası veya üniversitemizin harika kampüs ortamından kaynaklanmıyor, bu memnuniyet aynı zamanda sizlerin akademik performanslarıyla ve öğrenci odaklı yaklaşımlarınızdan da kaynaklanmaktadır” dedi.

Akademik açılış töreninde 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılında dört farklı puan türünde üniversiteye ilk sırada yerleşen öğrencilere başarı belgeleri verildi.