MSKÜ Bodrum, Marmaris ve Milas'ta mezuniyet sevinci

Marmaris Turizm Meslek Yüksekokulu mezuniyet töreni Armutalan Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenirken, Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri ile Seyahat Turizm ve Eğlence Hizmetleri Bölümlerinde öğrenim gören 210 öğrenci diplomalarını aldı.

Bodrum Denizcilik Meslek Yüksekokulu 2021-2022 Eğitim Öğretim yılı sonunda mezun olan öğrenciler, Şükran Rauf Nasuhoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle diplomalarını aldı. Milas Meslek Yüksekokulundaki tören ise okul bahçesinde gerçekleşti.

MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Marmaris Turizm Meslek Yüksekokulu mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada, ülke turizminin niteliğini artıracak öğrencilerinin mezuniyetinin gurur ve sevincini yaşadıklarını söyledi. Turizm olgusunun ülke ekonomisi açısından çok önemli role sahip olduğunu belirten Çiçek, şunları belirtti: “21'inci yüzyılda gelişen toplumsal paradigma ve teknolojideki gelişmeler nedeniyle iş gücü muazzam bir dönüşüm içerisine girmiştir. Bunun sonucunda ise öğrencileri iş hayatına hazırlamanın eski yöntemleri artık geçerliliğini yitirmiştir. Çünkü bugün işverenlerin karşılaştığı en büyük sorun nitelikli insan kaynağı yetersizliğidir. Üniversite olarak geleceği ön gören yenilikçi eğitim vizyonumuzu somutlaştıran bir anlayışla çalıştık. Geride kalan 3 yılı aşkın sürede Üniversitemiz kurumsal yönetim, Ar-Ge, toplumsal katkı, kampüs gelişimi ve eğitim öğretim alanlarında adeta sıçrayış göstermiştir. Şüphesiz Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ailesi; Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere, devletimizin tüm kurumlarının, Valiliğimizin, milletvekillerimizin, belediyelerimizin, kaymakamlarımızın, emniyet teşkilatımızın, firmalarımızın sundukları desteklerle, bu noktalara ulaşmıştır. İnançla gerçekleştirdiğimiz çalışmalar, öğrencilerimizin yenilikçiliklerini ortaya çıkarma, onları cesaretlendirme felsefesiyle, öğrenci merkezli bir seyir izlemiştir. Bu vesileyle sizleri yetiştiren büyük emekler veren hocalarımız başta olmak üzere, bizlerle omuz omuza vererek desteklerini esirgemeyen tüm kurum ve kuruluşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Mezuniyet törenlerine Rektör yardımcılarının yanında ilçe protokolleri de katıldı. Mezun olan öğrencilerin diplomaları protokol tarafından verilirken, kep fırlatma töreni gerçekleştirildi.