MSKÜ Eğitim Araştırma Hastanesine Uluslararası sağlık turizmi belgesi

MUĞLA (İHA) Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı hakkında yönetmelik kapsamında; Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi Uluslararası Sağlık Turizmi Sağlık Tesisi Yetkinlik Kriterleri'ne ve Yönetmeliğin genel esaslarına uyarak, uluslararası sağlık turizmi faaliyetinde bulunmaya hak kazandı.

Hastane Başhekimi Doç. Dr. Turhan Togan tarafından yapılan açıklamada, “Hastanemiz tecrübeli ve deneyimli hekim ve hemşire kadrosu, ileri teknolojik altyapısıyla, dün olduğu gibi bugün de vatandaşlarımıza ve turistlerimize uluslararası standartlarda sağlık hizmeti vermeye devam edecektir.

Sağlık Turizmi kapsamında ilk etapta Kalp Damar Cerrahisi, Göz, Ortopedi, Kulak Burun Boğaz ve Genel Cerrahi branşlarında hizmet verilmesi planlanmaktadır. Turizmin gözde illerinden Muğla'nın tarihi, doğal ve kültürel zenginliklerinin yanı sıra sağlık turizmiyle birlikte ülkemizin ekonomisine önemli katkılar sağlanacağını umut ediyoruz. Sağlık turizmi belgesini almamızın hem kurumumuza hem de şehrimiz ile ülkemize büyük katkı sağlamasını hedefliyoruz” dedi.