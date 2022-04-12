MSKÜ Gündüz Bakımevi öğrencileri hem öğreniyor, hem eğleniyor

MSKÜ Gündüz Bakımevi öğrencileri, henüz öğrenim hayatlarının başında MSKÜ'de eğitim gören gönüllü Üniversitelilerin desteğiyle çeşitli beceriler ile donatılıyor.

MSKÜ Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği öğrencileri, 5 yaş grubu öğrencilere İngilizce öğretiyor. Minik öğrenciler İngilizce dersleriyle hem yabancı dil öğreniyor, hem de eğlenceli ve öğretici etkinlikler sayesinde yabancı dil öğrenmeye karşı olumlu bir tutum geliştiriyor. İngilizce Öğretmenliği öğrencileri de bu etkinlikle öğretmenlik deneyimi kazanıyor.

Eğitim Fakültesi ve Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı iş birliği ile Gündüz Bakımevi öğrencileri için düzenlenen masal okuma etkinliğinde ise öğretim elemanları ve öğrenciler, okul öncesi çocuklara masal anlatıyor. ‘Bir Varmış Bir Yokmuş' masal saati etkinliğinde masal anlatımı öncesi masal dinlemeye hazırlık amaçlı drama, dans ve çocuk oyunları etkinlikleri yapılıyor. Masal anlatımının ardından ise somut materyaller ve canlandırma yoluyla masalın ana temasına uygun çeşitli etkinlikler gerçekleştiriliyor.

Spor Bilimleri Fakültesi de Gündüz Bakımevi çocukları için ‘Hareketle Eğlen' etkinliği düzenliyor. Müzik eşliğinde yapılan jimnastik hareketleri ile çocukların büyük kas gruplarının ve koordinasyon özelliklerinin gelişiminin yanı sıra duygusal gelişimine katkı sağlanması amaçlanıyor. Etkinliğin duygusal gelişim takibi ise Eğitim Fakültesi tarafından gerçekleştiriliyor.

Aileler de MSKÜ tarafından çocuklarına verilen eğitimlerden memnun olduklarını, çocuklarının erken yaşta sporla ve edebiyatla tanışma fırsatı buldukları için şanslı olduklarını belirttiler