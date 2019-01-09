MSKÜ kampüsü yeşil kalacak

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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi tarafından üniversite içinde kurulan “Tehlikeli Atık Deposu” faaliyete geçirildi.


Ege'nin en zengin ormanlık alanına sahip Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi tarafından “Sıfır Atık Projesi” kapsamında ilk olarak ALM binasının arka kısmında yer alan metruk yemekhane binası gerekli iyileştirme çalışmaları yapılarak Tehlikeli Atık Deposu olarak faaliyete geçirildi. Bu şekilde, üniversite bünyesinde yer alan tüm akademik ve idari binalardan, laboratuvarlardan kaynaklanan ve mevzuat gereği tehlikeli atık sınıfına giren tüm atıkların usulüne uygun olarak geçici depolanma ve bertaraf edilme süreci başladı.


Tehlikeli Atık Deposu açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, “Üniversitemizde artık işlem görmüş olan tehlikeli atıklar, depolanarak bertaraf ediliyor. Bizler de Üniversite olarak, çevreyi koruma ve kurumsal sorumluluk bilinci ile büyük bir mesuliyeti yerine getirmiş olduk. Bu nedenle bugün çok gelişmiş bir laboratuvarın açılışını yaparken hissettiğim mutluğu ve heyecanı yaşıyorum. Çünkü hepimiz biliyoruz ki teknolojik gelişmelerin insanlığa faydası olduğu kadar çevreye verdikleri tahribat da büyük oluyor. Fakat alınan bu tür önlemler ile ‘Yeşil Teknoloji' mümkün kılınabiliyor. Bizler yönetim olarak her zaman bu bilinç ile çalıştık, bugün ise çalışmalarımızın meyvelerinden birini almış bulunuyoruz. Bu vesile ile Ülkemizin 2023 hedeflerine katkı sunmuş olmamızın verdiği sevinçle, Sıfır Atık Projesinin gerçekleşmesinde üniversitemizin de payı oluşundan duyduğum gururu ifade etmek isterim. Tesisimiz hayırlı uğurlu olsun. Hepinize 'Temiz Bir Tabiatta' sağlıklı ve huzurlu çalışmalar diliyorum” dedi.

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