MSKÜ öğrenci memnuniyet araştırmasında 8'inci

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi devlet üniversiteleri arasında öğrencilerin katılımı ile yapılan ‘Memnuniyet' araştırmasında 8'inci sırada yer aldı.

Kuruluşunun 30'uncu yılını kutlayan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Rektör Hüseyin Çiçek'in göreve gelmesinin ardından bilimsel araştırma projeleri, ARGE çalışmaları, Marka Dersler programı, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler ile adından söz ettirmeye devam ediyor.

Türkiye'deki devlet üniversiteleri arasında öğrenci memnuniyeti anketinde geçen yıl ilk 10 devlet üniversitesi arasında yer alan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 20222 yılında da ilk 10 devlet üniversitesi içinde 8'inci sırada yer aldı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, “Öğrencilerimize sunduğumuz hizmetlerin kalitesini geliştirmek ve tüm süreçlerde aktif rol oynamalarını sağlamak önceliğimizdi. Ne mutlu ki 2022 Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırmalarında da ilk 10'dayız. Köklü ve güçlü ailemizin her bir ferdine teşekkür ediyorum” dedi.