MSKÜ öğrencileri İzmir'den madalyalarla döndü

-Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Turizm Fakültesi Yiyecek İçecek İşletmeciliği Bölümü öğrencileri, İzmir'de düzenlenen İzmir'in Şefleri Uluslararası Yemek Yarışması'ndan madalyalarla döndü.

Gastronomi sektörünün Türkiye'deki en büyük buluşması olan 4. Uluslararası Gastronomi Turizmi Kongresi, bu yıl da 12. Travel Turkey İzmir Fuarı'na lezzet kattı. Fuar kapsamında düzenlenen İzmir'in Şefleri Uluslararası Yemek Yarışması'na, Üniversitemiz adına Turizm ve Gastronomi Topluluğu katıldı.

Ekip yarışmaları kategorilerinde Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Turizm Fakültesi Yiyecek İçecek İşletmeciliği Bölümü öğrencileri yarışmadan 3 altın madalya ve 3 bronz madalya ile döndü. Üniversite öğrencileri Yaren Büşra Güven, Pınar Sezgin, Elif Büşra Duman, Serpil İçöz, Yaşar Nesibe Istıl ve Hilal Kır'dan oluşan ekip, aynı zamanda Üniversiteler kategorisinde birincilik kupasını kaldırarak başarılarına bir yenisini daha ekledi.