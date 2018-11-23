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MSKÜ öğrencisi Küba'dan birincilikle döndü

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon Bölümü 2.

sınıf öğrencisi Salih Miraç Büyükaslan, Küba'da düzenlenen Marabana Maratonu'ndan birincilikle döndü.


Yaklaşık 6 bin sporcunun katıldığı Global Ports Marabana Cuba'ya, Türkiye'den milli sporcu Bahar Saygılı ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Salih Miraç Büyükaslan katıldı. 33 yıldır düzenlenen maratonda, Salih Miraç Büyükaslan ABD'li ünlü aktör Will Smith ile birlikte koştu. Büyükaslan, Küba'nın başkenti Havana'da Global Run Bodrum sponsorluğunda düzenlenen maratonda, 5 kilometrede birinci oldu. Global Ports Marabana Cuba, dört ayrı kategoride düzenlendi. Maraton Kategorisi'nde dereceye girenlere ödüllerini Global Yatırım Holding ve Global Ports Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman verdi.

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