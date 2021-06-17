MSKÜ Rektörü Çiçek: “Hedefimiz AR-GE Üniversitesi”

Dr. Hüseyin Çiçek, yönetimde şeffaflık ve hesap verme sorumluluğundan hareketle Ocak 2020-Nisan 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen tüm çalışmaların ve kazanımların değerlendirildiği; geleceğe dönük projelerin aktarıldığı “Kazanımlar, Hedefler Sunumu'nun üçüncüsünü gerçekleştirdi.

MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, göreve başladığı 14 Temmuz 2018 tarihinden günümüze kadar gerçekleştirdiği yönetimsel, kurumsal ve bilimsel çalışmaları ve ileriye yönelik hedeflerini ‘Kazanımlar ve Hedefler' sunumu ile belirli dönemlerde kamuoyu ile paylaşıyor.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen durum değerlendirme sunumu, yüksek izlenme oranıyla çevrimiçi ortamda gerçekleşti. Rektör Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Eğitim-Öğretim, AR-GE, Toplumla Etkileşim, Kurumsal Gelişim ve Hedefler başlıkları altında, belirlenen dönem içerisindeki tüm çalışmalarını değerlendirdi.

MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek AR-GE Üniversitesi olmayı ana hedef olarak belirlediklerini; ‘Hazırlık ve Zeminin Oluşturulması', ‘Projelerin Hayata Geçirilmesi' fazlarını başarıyla tamamladıklarını, bir sonraki adım olan ‘Sektörel İş Birlikleri' fazını tamamlamak için ise sahada güçlü çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Rektör Çiçek, “AR-GE” başlığı altında Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi aracılığıyla uzaktan eğitim sürecinde elde edilen başarılardan, dijitalleşme ve teknolojik dönüşüm ile paralel ilerleyen eğitim öğretim faaliyetlerinden, Teknopark bünyesinde gerçekleştirilen çalışmalardan, Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi ile bölgeye ve ülkemize sunulan katkılardan, dış fon kaynaklı, TÜBİTAK ve 100/2000 Doktora Projelerinde elde edilen büyük atılımlardan ve pandemi süresince gerçekleştirilen hizmetleri aktardı. Sunumunda tüm bu çalışmaların disiplinlerarası bir anlayışla gerçekleştirildiğini, daha güçlü projelerin ortaya çıkabilmesi için aynı anlayışla öğrencilerin de sürece dahil edildiğini bir kez daha vurgulayan Rektör Çiçek, MSKÜ'yü AR-GE Üniversitesi haline getirecek asıl gücün öğrenciler olduğunun altını çizdi.

Bir kurumun ancak diğer kurumlarla kurduğu iş birlikleri kadar güçlü olabileceğini vurgulayan Rektör Çiçek, ‘Toplumla Etkileşim' başlığı altında ilimizde bulunan kurumlarla yapılan iş birliklerine ve Üniversite tarafından çeşitli kurumların personellerine yönelik gerçekleştirilen eğitimlere değindi.

‘Kurumsal Gelişim' başlığı altında ise ‘Engelsiz Kampüs Birimi' aracılığıyla yerleşkenin daha erişilebilir olması için yürütülen çalışmaları ve ‘Sürdürülebilir Yeşil Kampüs' ile ‘Atık Yönetimi Koordinatörlüğü'nün gerçekleştirdiği faaliyetleri anlattı.

Prof. Dr. Hüseyin Çiçek MSKÜ'nün geleceğe yönelik hedeflerini ise nitelikli yayın sayısını arttırmak, erişilebilir kampüs çalışmalarını tüm üniversitede yaygınlaştırmak, Sağlık Bilimleri Fakültesi Bünyesinde Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü kurmak, Diş Hekimliği Fakültesinin klinik kapasitesini arttırmak, tematik alan laboratuvarlarının çeşitliliğini ve kapasitesini arttırmak, Dalaman Sivil Havacılık Yüksekokulunda en kısa sürede eğitim öğretim faaliyetlerine başlamak, Akyaka Turizm MYO'yu aktif hale getirmek, Fethiye İşletme Fakültesi binasını aktif hale getirmek, Üniversitemizi sağlık turizminin merkezi haline getirmek, Hukuk Fakültesini aktif hale getirmek, Bodrum Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesini kurmak, Milas Veteriner Fakültesi yerleşkesine Milas Anatomi Binası ve bir At Çiftliği inşa etmek, Üniversitenin enerji ihtiyacını güneşten karşılayabileceği sistemi kurmak, Hamakpark, Kreşpark ve Yağmur Hasat alanı kurmak ve Muğla Teknopark'ı bölgenin çekim merkezi haline getirmek olarak belirledi.

Rektör Prof. Dr. Hüseyin Çiçek Kazanımlar Hedefler Sunumu'nun sonunda, “Tüm başarıları birlikte elde ettik ve yeni başarılara birlikte ulaşacağız” diyerek, Üniversitenin tüm çalışanlarına ve paydaşlarına teşekkür etti.