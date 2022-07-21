MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Çiçek'in performansına, Bronz ödül

Dr. Hüseyin Çiçek, üstün performans ödüllerinden ‘Bronz Ödül'ün sahibi oldu.

Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması'nda (TÜMA-2022), öğrencilere öğrenim gördükleri üniversitenin rektörünü değerlendirmeleri amacıyla 10 maddeden oluşan ‘Rektör Performansı Değerlendirme Ölçeği' uygulandı.

TÜMA 2022'de, 126 devlet ve 73 vakıf olmak üzere 199 üniversitede öğrenim gören yaklaşık 47 bin öğrenciden öğrenim gördükleri üniversitenin rektörlerine ilişkin veri toplandı.

Analiz sonrasında en yüksek skorları alan ve üniversitelerinde göstermiş oldukları üstün performanslardan dolayı en başarılı rektörlere altın, gümüş ve bronz ödülü verildi.

Rektör Prof. Dr. Hüseyin Çiçek de Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencilerinin değerlendirmeleri sonucunda, ÜniAr Bronz Ödül'ün sahibi oldu.