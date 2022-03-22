MSKÜ sporcuları tüm turnuvalardan madalya ile döndü

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atletizm Kadın Takımı 8-9 Mart 2022 tarihleri arasında Bursa'da düzenlenen Üniversiteler Arası Salon Atletizm Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye ikincisi oldu. Atletizm Kadın Takımında bireysel olarak Şerife Uysal 60 metre engelli ve 200 metre yarışlarında Türkiye birincisi; Miray Nisa Ürün üç adım atlama yarışında Türkiye üçüncüsü; Derya Kaya 3000 metre yarışında Türkiye üçüncüsü; Rahime Tekin ise 800 metre ve 1500 metre yarışlarında Türkiye üçüncüsü oldu. Ayrıca bayrak takım yarışlarında 4x200 metre kategorisinde kadınlarda Türkiye şampiyonluğunu; erkeklerde ise Türkiye üçüncülüğünü elde etti.

MSKÜ, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu faaliyet takviminde yer alan ve İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Çiğli Kampüsü'nde düzenlenen ‘Ünilig Salon Futbolu 2. Lig' müsabakalarında da mücadele etti. Tek devreli lig usulüne göre mücadele edilen turnuvada Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Kadın Futsal Takımı, ligi 2. sırada bitirerek kupayı kaldırdı.

Erzurum'da düzenlenen Türkiye Üniversiteler KickBoks Şampiyonası'nda ise 121 üniversiteden 700'ü aşkın sporcu mücadele etti. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Kick Boks Takımı bu yılki organizasyonda da geleneği sürdürerek kürsüde yer almayı başardı. MSKÜ Kick Boks Takımı 2'si altın, 4'ü gümüş ve 5'i bronz olmak üzere toplam 11 madalya kazanarak ‘Kadınlar K1' kategorisinde Türkiye ikincisi ve ‘Kadınlar Full Contact' kategorisinde Türkiye üçüncüsü olmayı başardı.

Üniversite Kadın ve Erkek Hokey Takımları da Hokey Ünilig Türkiye Şampiyonası'nda çeşitli üniversitelerden yaklaşık 150 sporcu mücadele etti. MSKÜ temsil eden 7 kadın ve 11 erkek öğrenci şampiyonada büyük bir başarıya imza attı. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Erkek Hokey Takımı Türkiye ikincisi, Kadın Hokey Takımı ise Türkiye dördüncüsü olarak turnuvayı tamamladı.