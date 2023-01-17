MSKÜ Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü kurulacak

Dr. Turhan Kaçar, 4 ay önce başladığı görev sürecinde yaptığı çalışmaları basın mensupları ile paylaştı.

Kaçar, “Dün itibariyle üniversitedeki 4'üncü ayımı tamamladım. Muğla basını ve kentte yaşayan vatandaşlarımızla iyi diyalog kurmaya çalışıyorum. Bu 4 aylık zamanda öncelikle üniversiteyi tanımaya çalıştım. Bu süre içinde bazı problemlerle de karşılaştık. Bu problemleri çözmeye çalışıyoruz. Muğla'ya ne katmalıyız, bölgesel konularda nasıl bir katkı sunmalıyız sorularına yönelik çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Üniversitenin kendi kendine yetebilecek bir takım nitelikleri olması gerekiyor. Bu bir geçmiş eleştirisi değil. Ama üniversitenin para kazanan da bir kurum olması için çalışmalar yapılmalı diye düşünüyorum. Bunları zamanla gerçekleştirmek istiyoruz. Diğer taraftan, Muğla'nın kıyısı da kırsalı da üretiyor. Üniversite, tarımsal araştırmalar konusunda biraz dağınık. Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü kurmak istiyoruz. Bu konuda yeterli oyuncumuz var. Badece bunları bir takım haline getirmek istiyoruz. Bu konuda insan gücü ve laboratuvarımız var. Ziraat, Su Ürünleri ve Veterinerlik gibi bölümlerimiz de var. Bir network oluşturarak, ilçelerin önemli tarımsal ürünlerine yönelik çalışmalar yapacağız. Bölgemizin halk kültürü köklü ve yaygın. Bölgemizdeki halk kültürü araştırmalarını kurumsal ve işlevsel hale getirmek gerekiyor. Kültürün üniversite ile irtibatlandırılması gerekiyor. Sadece akademik çalışma değil, kültürü öğrenci ve halkla buluşturmamız gerekiyor. Bodrum'un Zeybek oyunu, Fethiye'nin Cura ve Sipsi kültürünü halkla bütünleştirmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.