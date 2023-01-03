MSKÜ ve Muğlaspor arasında işbirliği protokolü

MSKÜ Rektörü ve Muğlaspor Kulübü Başkanının imzaladığı protokol, MSKÜ Spor Bilimleri Fakültesi öğretim elemanları, öğrencileri ile kulüp yöneticisi, teknik direktörü, antrenörü ve idarecileri arasında gerçekleştirilecek iş birliği faaliyetlerini kapsıyor.

Protokole göre Muğlaspor Kulübü, MSKÜ öğrencilerine kulüp bünyesinde mesleki deneyim kazanma fırsatı verecek. Aynı zamanda kulübün teknik direktörü, antrenörü, yöneticileri ve idarecileri; tecrübelerini ve bilgilerini öğrencilere aktaracak. Muğlaspor Kulübü, kulüp bünyesinde bulunan saha ve tesislerini sportif eğitim amaçlı faaliyetler için öğrencilerin ve akademisyenlerin hizmetine açacak.

MSKÜ ise bünyesinde bulunan derslikleri, sahaları, tesisleri ve Spor Bilimleri Fakültesi Araştırma ve Uygulama Laboratuvarını Muğlaspor Kulübü'nün hizmetine sunacak. Bununla birlikte sporcuların atletik performanslarının ölçülmesi, test edilmesi ve takibinin yapılması sağlanacak. Üniversitemiz akademisyenleri ise sporculara sporcu beslenmesi, spor psikolojisi, müsabaka analizi, güncel antrenman bilimi yaklaşımları ve benzeri konularda eğitimler verecek.