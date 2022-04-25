MSKÜ'de Akreditasyon başarısı

Böylece Eğitim Fakültesinin 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı itibari ile mezun verdiği Almanca Öğretmenliği, Fen Bilgisi Öğretmenliği, İlköğretim Matematik Öğretmenliği, İngilizce Öğretmenliği, Müzik Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Resim-İş Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği ve Türkçe Öğretmenliği bölümleri akredite oldu.

MSKÜ Eğitim Fakültesi bu başarısıyla aynı zamanda ülkemizdeki Eğitim Fakülteleri içerisinde akredite olan program sayısı açısından Türkiye birincisi oldu.