İhlas Haber Ajansı

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MSKÜ'de Akreditasyon başarısı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Eğitim Fakültesi bünyesinde bulunan 11 program, Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (EPDAD) tarafından akredite edildi.


Böylece Eğitim Fakültesinin 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı itibari ile mezun verdiği Almanca Öğretmenliği, Fen Bilgisi Öğretmenliği, İlköğretim Matematik Öğretmenliği, İngilizce Öğretmenliği, Müzik Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Resim-İş Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği ve Türkçe Öğretmenliği bölümleri akredite oldu.


MSKÜ Eğitim Fakültesi bu başarısıyla aynı zamanda ülkemizdeki Eğitim Fakülteleri içerisinde akredite olan program sayısı açısından Türkiye birincisi oldu.

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