MSKÜ'de Ankara Ferfene Gecesi

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi organizasyonu ile Ankara Seymenler Kulübü Derneği ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korusu'nun iş birliğinde Ankara Ferfene gecesi düzenlendi.

Atatürk Kültür Merkezi 15 Temmuz Demokrasi salonunda gerçekleştirilen gecede Ankara Seymenler Kulübü Derneği ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korusu konuklara unutulmaz bir gece yaşattı. Geceye Rektör Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Rektör Yardımcıları ve öğrenciler ile vatandaşlar ilgi ile izledi.

Ferfene gecesi, Ankaralı erkeklerin zaman zaman geçmişte müstakil konutlarında bir araya gelerek eğlendikleri, sohbet ettikleri, çalıp söyledikleri ve oynadıkları unutulmaya yüz tutmuş bir gelenek olduğu belirtilirken, gecede Ankara türküleri eşliğinde halk dansları ekibi oyunları ile büyük alkış aldı.