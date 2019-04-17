MSKÜ'de bağımlılıkla mücadele konferansı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Madde Bağımlılığı ile Mücadele Komisyonu tarafından, insan neslini ciddi biçimde tehdit eden bağımlılık sorununa ilişkin düzenlenen “Türkiye'de ve Dünya'da Bağımlılıkla Mücadele” başlıklı konferans gerçekleştirildi.

Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleşen konferansa konuşmacı olarak Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bağımlılıkla Mücadele Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Bakiye Uğur; “Madde Bağımlılığı ile Mücadele Komisyonumuz Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin Çiçek'in görevlendirilmeleriyle şahsımın başkanlığında yeniden oluşturulmuş ve oluşumundan bugüne kadar planladığımız program çerçevesinde etkinliklerini sürdürmektedir. Bu güne kadar Üniversitemiz öğretim üyelerinin sunumlarıyla madde bağımlılığı ile mücadeleye ilişkin konferanslar gerçekleştirilmiş; yarışmalar düzenlenmiştir. Bu yarışmalardan biri de bugün burada hep birlikte dereceye giren eserlerin ödüllerinin takdim edileceği “Afiş” yarışmasıdır. Bu yarışmaya Üniversitenizden hepsi birbirinden değerli çalışmalarıyla pek çok öğrencimiz katılmış ve öğrencilerimizde gözlemlediğimiz bu konudaki farkındalık ve duyarlılık hepimizi mutlu etmiştir” dedi.

“En temel sorumluluğumuz”

Madde bağımlılığı sorununun genel çerçevesi ve üniversitelerin bağımlılıkla mücadele hususundaki sorumluluğu üzerine konuşan RektörProf. Dr. Hüseyin Çiçek ise; “Bağımlılık, bireysel bir problem olarak değil toplumsal problem olarak değerlendirilmelidir. Bu bağlamda bireyleri madde kullanımına iten toplumsal ve kişisel nedenlerin iyi anlaşılarak çözümlenmesi germektedir. Çünkü Türkiye ve dünyanın geleceği olan gençlerimizi her türlü zararlı madde bağımlılığından korumayarak onları en iyi şekilde yetiştirmek, geleceğimizi sağlıklı bir toplum olarak imar etmek bizlerin en temel sorumluluğudur” şeklinde konuştu.

Konferansın sonunda Üniversitemizde öğrencilere yönelik düzenlenen madde bağımlılığına ilişkin “Afiş ve Slogan” yarışmasında derece alanlara, ödülleri Rektör Çiçek; tarafından takdim edildi.

Geçtiğimiz günlerde sonuçlanan Afiş ve Slogan yarışmasında; Edebiyat Fakültesi Yüksek Lisans öğrencisi Bahar Dadaş "Nefesinin Sesini Kısma" Temalı Çalışması ile 1'incilik ödülüne; Tıp Fakültesi 1. Sınıf Öğrencisi Tuğçe Topada'nın "Film Yanmadan Bırak" Temalı Çalışması 2'ncilik ödülüne, Muğla MYO Öğrencimiz Batuhan Kahraman ise "Kendini Serbest Bırak" Temalı Çalışması ile 3'üncülük ödülüne layık görüldü.

Ödül töreninin ardından Hüseyin Çiçek; konferansın konuşmacısı olarak üniversiteye konuk olan Prof. Dr. Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan'a katkıları için plaket takdiminde bulundu.