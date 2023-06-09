MSKÜ'de binlerce öğrenci mezuniyet mutluğu yaşadı

2022-2023 Eğitim-Öğretim yılında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde binlerce öğrenci mezun oldu. Mezun olan öğrenciler Muğla Atatürk stadyumunda gerçekleştirilen törende aileleri ile birlikte mezuniyet mutluluğu yaşadılar. Mezuniyet töreninde başarılı olan öğrencilere başarı belgesi verildi.

Mezuniyet töreninde konuşma yapan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar” Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi artık otuz yılını geride bırakmış genç ve dinamik bir kurum. Kuruluşundan günümüze 21 fakülte, 4 enstitü, üç yüksekokul, 16 meslek yüksekokuluna ulaştık. Bu okullarda önlisanstan lisansüstüne dörtyüz üç programda eğitim öğretim hizmeti veriyoruz. Kayıtlı öğrenci sayımız kırküçbin ve bu öğrencilerimizin on bini geçtiğimiz güz döneminde aramıza katıldı. Bölüm ve programlarımızın doluluk oranı neredeyse yüzde yüze yakın. Muğla'mızın yerli ve yabancı herkesin ilgi odağı olması gibi, üniversitemiz de akademik niteliği, özverili çalışanları ve yaşanabilir güzel kampüsünden dolayı yükseköğrenime katılmak isteyen herkesin ilgi odağıdır. Bugüne kadar verdiğimiz mezun sayısı yüz bini aştı. Bugün on binden fazla profesyoneli daha toplumsal hayata dahil ediyoruz. Müsaade ederseniz konuşmama bu önemli günün en önemli mimarları olan üniversitemizin hocalarına ve idari personeline öğrenci ve veliler adına ayrı ayrı şükranlarımı sunarak devam etmek istiyorum. Öncelikle üniversitemizin bugüne ulaşmasında önemli katkıları olan ve adını taşıyan merhum Sıtkı Davud Koçman'a Allah'tan rahmet diliyorum. Ayrıca, kuruluşundan günümüze başta selefim olan rektörlerimiz olmak üzere ve bu kuruma samimiyet ve iyi niyetle hizmet eden ama artık aramızda yer almayan bütün eski akademik ve idari personelimize katkılarından dolayı teşekkür ediyorum ”dedi.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybeden Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencileri mezuniyet töreninde fotoğraflar eşliğinde anıldı.

Mezuniyet törenine Muğla Vali Yardımcısı Ali Yılmaz, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi akademisyenler ve mezun olan öğrencilerin aileleri katıldı.