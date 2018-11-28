MSKÜ'de HIV/AIDS bilgilendirme toplantısı

Dünya AIDS Günü'nde Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ile Muğla Tabip Odası tarafından Atatürk Kültür Merkezi B Salonunda AIDS Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirilecek. Saat 16:00'da başlayacak toplantıya Dr. Öğr. Üyesi Şermin Dirgen Çaylak ve Dr. Varol Tunalı konuşmacı olarak katılacaklar.

Panelde HIV/AIDS nedir, nasıl bulaşır, korunma yolları, tedavi seçenekleri, yanlış bilinenler, önyargılar konularında katılımcılar bilgilendirilecek.

Muğla Tabip Odası Başkanı Dr. Hakkı Turan panelle ilgili yaptığı konuşmada, “HIV/AIDS'in Muğla'da yayıldığı iddiaları üzerine üniversite odamız işbirliğinde böyle bir panel düzenlemek istedik. Çünkü halkın bu virüs hakkında korkusu çok, bilgisi ise az. 30 Kasım'da panele katılanların akıllarında bir soru kalmayacağını düşünüyorum” diye konuştu.