MSKÜ'den öğretmenlere teorik ve uygulamalı eğitim

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi tarafından (MSKÜ), ‘Öğrenmede Evrensel Tasarım: Öğretim Stratejilerine Teknolojinin Entegre Edilmesi' projesi çerçevesinde, 20 farklı şehrinden gelen öğretmenlere ders materyalleri hazırlama konusunda teorik ve uygulamalı eğitimler verildi.

Katılımcılara kendi branşlarında eğitim ve öğretime özgü yenilikçi yaklaşım, strateji, yöntem ve tekniklerin etkileşimli olarak kazandırılmasını, kullanılmasını ve yaygınlaştırılmasını amaçlayan proje, ‘Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Destekleme Programı' çerçevesinde desteklendi.

Sınıf öğretmenlerine öğrenmede evrensel tasarım ilkeleri ve erişilebilir ders materyalleri hazırlama konusunda verilen teorik ve uygulamalı eğitimler, 21 Mart-2 Nisan 2022 tarihleri arasında Akyaka'da 20 farklı şehrinden 40 sınıf öğretmenin katılımıyla gerçekleşti.

MSKÜ Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü öğretim elemanlarından Dr. Öğretim Üyesi Candan Hasret Şahin'in yürütücü, Prof. Dr. Bilal Duman ve Özel Eğitim Öğretmeni ve yüksek lisans öğrencisi Hasan Hüseyin Şahin'in araştırmacı olduğu projede; Doç. Dr. Özkan Çelik, Dr. Öğretim Üyesi Mine Kizir, Dr. Öğretim Üyesi Canses Tican, Öğretim Görevlisi Dr. Ali Yakar, Öğretim Görevlisi Nurhayat Kapucu Kocatürk ve Anadolu Üniversitesinden Doç. Dr. Aysun Çolak ile uzman Dinçer Kayalı eğitimci olarak görev aldı.

Bu proje ile teknolojiyi öğretim stratejilerine entegre ederek öğrenmeyi kolaylaştırmak ve ilerlemeyi görünür kılmakla birlikte farklı gereksinimi olan bireylere yönelik öğretim süreci konusunda yaşanan sorunlara çözümler sunulacak.