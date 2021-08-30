MSKÜ'den yüz yüze eğitim açıklaması

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 20 Eylül'de başlayacak yüz yüze eğitim öncesi öğrencilerin Covid-19 aşılarını yaptırmaları, aşı olmayanların ise 72 saat öncesine ait PCR testlerini kontrol edileceği açıklandı.

20 Eylül'de yüz yüze eğitim

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinden yapılan açıklamada, “Ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim yapılan tüm birimlerinde 2021-2022 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı güz yarılında muhtemel sağlık risklerine karşı tüm önlemler alınarak Cumhurbaşkanlığı ve Yükseköğretim Başkanlığının açıklamaları doğrultusunda 20 Eylül 2021 tarihinden itibaren yüz yüze eğitim-öğretim başlanacaktır. Öğrenci sayısı, fiziki koşullar ve salgın seyri dikkate alınarak bazı dersler uzaktan öğrenim yöntemi kullanılarak harmanlanmış olarak yapılacak. Bunun yanı sıra yüz yüze yürütülecek dersler seyreltilmiş gruplar halinde yürütülebilecektir” denildi.

Covid-19 tedbirleri

Yüz yüze eğitimin kesintisiz olarak sürdürülebilmesi için ülke genelinde alınan Covid-19 salgın tedbirlerinin eğitim öğretim döneminde uygulanacağın belirtildiği açıklandı. Açıklamada, “Covid-19 salgını kapsamında ülke genelinde alınan önlemlere uyularak üniversitemizin tüm birimlerinde öğrencilerimizin yüz yüze eğitiminin kesintisiz olarak sürdürülebilmesi ve sağlıklarının korunabilmesi için Covid-19 aşıları eğitim-öğretimin başlayacağı 20 Eylül 2021'den önce tamamlamaları beklenmektedir. Aşı yaptırmayan tüm öğrencilerimizin 72 saat öncesine ait negatif sonuçlu PCR test sonuçları okul girişlerinde düzenli olarak kontrol edilecektir” denildi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinden yapılan açıklamada, Covid-19 salgınının seyrine göre ülke genelinde eğitim-öğretimi etkileyebilecek farklı kararların alınması halinde 2021-2022 eğitim-öğretim yılında üniversitede eğitim-öğretime ilişkin planlama, alınacak yeni kararlar doğrultusunda yeniden değerlendirileceği açıklandı.