MSKÜ'lü ekibe, The Bodrum Cup'tan 4 kupa

'sü düzenlenen Amerikan Hospital The Bodrum Cup Yelken Yarışları'ndan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Bodrum Denizcilik Meslek Yüksekokulu 4 kupa ile döndü.

American Hospital The Bodrum Cup Yelken Yarışları, bu yıl Muğla'nın Bodrum ilçesinde "Maviye güç katıyoruz" sloganıyla gerçekleştirildi.

Yarışlara MSKÜ Bodrum Denizcilik Meslek Yüksekokulu, STS Bodrum okul gemisi ve ekibi ile katıldı. Organizasyonda, STS Bodrum ile birlikte komite ve bot ekibi de dahil olmak üzere toplam 36 öğrenci görev aldı.

Yat Kaptanlığı Programı öğretim elemanları Öğr. Gör. Kpt. Mehmet Özgür Yenilmez ve Öğr. Gör. Kpt. Mehmet Danacı ile Yat Kaptanlığı Programı öğrencileri, 5 gün süren yarışlara her yıl olduğu gibi bu yıl da damgasını vurdu.

STS Bodrum ekibi, “Gulet Genel” ve “Gulet A” kategorisinde kazandığı birincilikle büyük bir başarı elde etti. Ekip aynı zamanda The Bodrum Cup Genel kategorisinde ve The Bodrum Cup Challenge Genel kategorisinde de ikinci olarak toplam 4 kupa kazandı.