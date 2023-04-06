MSKÜ'ye TEKNOFEST'te Sosyal Yenilik ve Girişimcilik alanında 1'incilik ödülü

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ), TEKNOFES 2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmalarında ‘Merkeziyetsiz Tasarım ve Tedarik Sistemi: LunaJo' projesi ile ‘Sosyal yenilik ve Girişimcilik' alanında Türkiye birincisi oldu.

Danışmanlığını Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğretim Üyesi Enis Karaarslan'ın yaptığı projenin ekibinde MSKÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencileri Ömer Furkan Berber, Ahmet Davut Atli ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencisi İbrahim Eser yer alıyor.

Projede; tasarım ve tedarik sisteminde aracıları en aza düşürmek için müşterilerin, ürünü tasarlayan ve üreten tarafların bir araya getirilmesi hedefleniyor. Tarafların akıllı sözleşmelerle anlaşma yapmalarını kolaylaştırıp sürecin hızlandırılması ve müşterilere piyasa fiyatlarının altında bir fiyat sunmalarının sağlanabileceği öngörülüyor.

Girişimcilerin rekabet etmesini sağlayacak bu merkeziyetsiz modelle küçük firmaların büyümeleri ve ülke ekonomisine kazandırılması hedefleniyor. Proje danışmanı Dr. Öğretim Üyesi Enis Karaarslan, “2018 yılından beri MSKÜ Blokzinciri Araştırma Grubu bünyesinde öğrencilerimizle birlikte blokzincir teknolojisine dair birçok çalışma ile önemli başarılara imza atmaktayız. Çalışmalarımıza MSKÜ ALM Metaverse Laboratuvarında devam ediyoruz. Öğrencilerimizin fikri e-ticaret alanında fark oluşturmayı hedefliyor. Onların Üniversitemizi en iyi şekilde temsil edeceklerinden eminim” dedi.

2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmalarında; ilk değerlendirmeleri geçen 9 kategoride toplam 115 proje değerlendirmeye alındı. Her kategoride jürilerin verdiği karar neticesinde 27 proje ödüle layık görüldü. Derece alan projeler, çalışmalarını TEKNOFEST 2023 çerçevesinde sergileyecek ve ödüllerini alacak.