MSKÜ'ye yeni rektör

Görev süresi 14 Temmuz'da sona eren Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi rektörlük makamına iki ay sonra Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünden Prof. Dr. Turhan Kaçar atandı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ile birlikte 17 Üniversite'nin rektör atamasının gerçekleştirildiği Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü olarak atanan Prof. Dr. Turhan Kaçar Eskiçağ tarihçisi. Muğla Seydikemer doğumlu olan Prof. Kaçar, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tarih Bölümü'nde öğretim üyesi olarak görev yapıyordu.

Doktorasını University of Wales, Swansea'de (2000) yaptı. Erken Hıristiyanlık tarihi ve Avrupa Hunları tarihi konuları özel ilgi alanları olan Kaçar'ın yayınlanmış eserleri arasında ‘Geç Antikçağ'da Hıristiyanlık, Doğuda İsa Teolojisinin Siyasi ve Entelektüel Tarihi (İstanbul, 2009, 2015, telif), Peter Brown'dan Geç Antikçağ Dünyası (2000, 2017, çeviri); Stephen Mitchell'dan Geç Roma İmparatorluğu Tarihi, MS. 284-641, (Ankara 2016, çeviri), Christopher Kelly'den Attila Hunlar ve Roma İmparatorluğu'nun Çöküşü, (İstanbul, 2011, 2016, çeviri), Murat Arslan ile birlikte Byzantion'dan Constantinopolis'e İstanbul Kuşatmaları, (İstanbul 2017, editörlük ve bölüm yazarlığı); Valesius Seçkileri (İstanbul, 2008, kaynak çevirisi ve yorumu). Bunların yanı sıra Geç Antikçağ dünyasının dini ve siyasi tarihi üzerine yayınladığı akademik ve popüler nitelikli pek çok makalesi mevcut.

Atama kararının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan MSKÜ yeni rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, “Sayın YÖK başkanımız Prof. Dr. Erol Özvar'ın önerisiyle ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi rektörlük görevine atanmış bulunuyorum. Rabbimden mahçup etmemesini ve üniversitemiz için iyi işler yapmayı dilerim” dedi.