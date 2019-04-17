MTA proje değerlendirme toplantısını Milas'ta yaptı

MTA Proje Değerlendirme ve Yönlendirme Kurulu (PDYK) 2019 yılı ikinci çalıştayını, Milas'ta gerçekleştirdi.

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA), Proje Değerlendirme ve Yönlendirme Kurulu (PDYK) 2019 yılı ikinci çalıştayını Milas'ta düzenledi.

MTA arama-araştırma faaliyetleri ile proje çalışmalarının daha etkin ve verimli uygulanabilmesini sağlamak için oluşturulan “Proje Değerlendirme ve Yönlendirme Kurulu (PDYK)” 2019 yılı 2. Çalıştayını Milas'ta gerçekleştirdi. Toplantı gündemi kapsamında MTA'nın Ege Bölgesi'nde yürüttüğü faaliyetler değerlendirildi ve Milas civarında yapılan arazi çalışmaları kapsamında ise proje faaliyetlerine katılım sağlandı.

Kurul faaliyetlerine; Kurul Başkanı Dr. M. Emrah Ayaz (Genel Müdür Yardımcısı), Kurul Üyeleri İsmail Kara (Enerji Hammaddeleri Etüt ve Arama Dairesi Başkanı), Cahit Dönmez (Maden Etüt ve Arama Dairesi Başkanı), Prof. Dr. Yücel Yılmaz, Prof. Dr. Ahmet Gökçe, Prof. Dr. Taner Ünlü, Prof. Dr. Yusuf Kağan Kadıoğlu, Prof. Dr. Ali İhsan Karayiğit, Prof. Dr. Emin Çiftçi, Prof. Dr. Leyla Kalender ve Prof. Dr. Levent Gülen katıldı.

Oldukça verimli geçen program kapsamında, ekonomik jeolojiye yönelik olarak; Menderes Masifi'nin oluşumu, tektonik konumu ve Batı Anadolu'nun Neojen jeolojisi ve tektoniği yeni veriler ışığında gözden geçirildi. Ege Bölgesi'nin plaser zenginleşme potansiyeli ile radyoaktif hammaddeler (U, Th), kömür, grafit ve feldispat potansiyelleri değerlendirildi. Bunların yanında, bölgenin jeoloji haritaları baz alınarak, jeokimya atlası verileri ile havadan jeofizik verileri birlikte incelenmiş ve anomali oluşturan yeni ümitli hedef alan belirleme çalışmaları gerçekleştirildi. Yapılan arazi çalışmaları ışığında bölgesel jeoloji ve maden yataklarına yönelik çeşitli görüş ve öneriler ortaya konuldu ve modelleme çalışmaları ile ekonomik potansiyele olası katkılar değerlendirildi.