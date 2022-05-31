MTO Başkanı Ayhan; “Müzik yasağının kaldırılması için girişimlerimizi sürdürüyoruz”

Mutlu Ayhan, gece 01.00'da başlayan müzik yayını yasağının, turistleri olumsuz yönde etkilediğini iddia ederek, önümüzdeki aylarda ilçeye gelmesi planlanan turist sayısında azalma yaşanmaması için yasağın kaldırılmasını istedi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Marmaris Ticaret Odası (MTO) Başkanı S. Mutlu Ayhan, müzik yasağının turizmin önünde ciddi bir engel oluşturduğunu ve uygulamanın devam etmesi halinde turist sayısında düşüşün kaçınılmaz olduğunu söyledi. Başkan Ayhan sözlerine şöyle devam etti; “Son iki yıldır pandemi nedeniyle ülkemizin en önemli gelir kalemlerinden biri olan turizmde maalesef ayakta durmakta zorlanıyoruz. Gerek alınan karantina tedbirleri gerek seyahat kısıtlamaları sebebiyle Marmaris'in neredeyse tamamında ciddi bir gelir kaybı söz konusu. Bu yıl nihayet rahat bir nefes alacağız diye sevinirken maalesef hala uygulanmaya devam eden müzik saati kısıtlaması belimizi bükmeye devam ediyor. Odamız üyesi tur operatörü ve seyahat acentesi temsilcilerinden gelen şikayetlerin temelinde müzik yayın yasağı yer alıyor. Turizm sektörünün en önemli çarklarından olan eğlence faaliyetlerinin gece 01.00'de sona ermesi nedeniyle yabancı misafirlerin hayal kırıklığına uğradığı ve şikâyet sayılarında artış olduğu, bu nedenle önümüzdeki aylarda öngörülen turist sayısında düşüşe neden olacağı endişesi giderek büyüyor. Daha önce pek çok kez dile getirdiğimiz gibi bu uygulamaya son verilmediği takdirde turizm sezonu bu sene de başlamadan bitecek. Rakiplerimiz İspanya, Yunanistan gibi turizm sektöründe önemli pazarlar. Müzik yasağı maalesef bizi bu yarışta epey geride bırakıyor. Yasağın kaldırılması hususunda TOBB ve ilgili Bakanlıklar nezdinde girişimlerimizi sürdürüyoruz. Sezonun daha başındayken bu uygulamaya bir an önce son verilmesini bekliyoruz.”