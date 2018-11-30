MTO Başkanı Baysal istifa etti

Marmaris Ticaret Odası (MTO) Başkanı Mehmet Baysal, 31 Mart'ta yapılacak olan belediye başkanlığı seçimlerinde CHP'den Marmaris Belediye Başkanlığına aday adayı olmak için görevinden istifa etti.

Marmaris Ticaret Odası Başkanı Mehmet Baysal Marmaris Belediye Başkanlığı aday adayı olmak için görevinden istifa etti. Oda'nın sosyal medya hesabından paylaşılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Marmaris Ticaret Odası Başkanı Mehmet Baysal, 31 Mart'ta yapılacak olan Belediye Başkanlığı seçimleri için Marmaris Belediyesi'ne Aday Adayı olmuştur. Başkan Baysal, yasa gereği bugün “Marmaris Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı” görevinden istifa etmiştir. Mehmet Baysal'ın yerine Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine; TOBB Seçim Yönetmeliği gereğince, en yaşlı yönetim kurulu başkan yardımcısı olan Süleyman Mutlu Ayhan vekâleten geçmiştir. Mehmet Baysal, Marmaris Ticaret Odası Meclis Üyesi olarak görevine devam edecektir. Kamuoyuna duyurulur.”