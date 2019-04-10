MÜ'de "Tahir Aydoğdu Kanun Çalıştayı" gerçekleştirildi

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı ile SKS Daire Başkanlığı ortaklığında,

Türkiye'nin en önemli Kanun virtüözlerinden Tahir Aydoğdu tarafından "Kanun Çalıştayı" düzenlendi.

Çalıştayda, kanun öğrencileri ile birlikte üç gün boyunca kanun teknikleri ve üslupları üzerine çalışmalar yapıldı.

Herkese açık ve ücretsiz olarak gerçekleşen etkinliğin son günü öğrenilen teknikler ve repertuvar ile dinleti yapıldı. Dinletinin ardından öğrenciler ile interaktif bir söyleşi gerçekleştirildi.