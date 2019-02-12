MÜ'den 'Göçmen Çocuklar' çalıştayı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen çalıştayın açılış programına; Rektör Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilal Duman, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ayşe Rezan Çeçen Eroğul, proje ortakları ve akademik personel katıldı.

Çalıştayın açılış konuşmasında Rektör Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, İnsanlık tarihi boyunca toplumsal çatışmaların ve iç savaşların en büyük mağdurlarının kadınlar ve çocuklar olduğunu kaydetti. Çiçek; “Alıştıkları kültürden, ülkelerinden, evlerinden koparak göç etmek zorunda kalan mülteci çocuklar, göç ettikleri ülkelerde çok büyük zorluklarla karşılaşmaktadırlar. İşte bu zorluklardan en kritiği olan “mülteci çocukların eğitim sistemine adaptasyonu” çözülmesi gereken öncelikli sorunların başında gelmektedir. Küresel barışın tesisi için kurulmuş olan birçok uluslararası kurumun zaman zaman yetersiz kaldığı günümüzde, üniversitelerin mesuliyeti bir kez daha ön plana çıkmaktadır. Nitekim bizler bugün, bir ölçüde savaşın ve politik çatışmaların insanlık üzerine açtığı yaraları sarmak üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. Avrupa ülkeleri, Suriye'de ve Ortadoğu'da yaşanan savaşın yıkıcılığına Türkiye kadar yakından tanık olamamışlardır. Ancak bu tür bilimsel etkinlikler ve kıtalararası işbirliğiyle tüm potansiyelimizi sorunların çözümü için kullanabiliriz. Bu nedenle göçmen öğrencilerimizin sorunları ile yakından ilgilenen bir Rektör olarak bugünkü çalıştayın çok kıymetli olduğunu tekraren ifade etmek isterim” dedi.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ayşe Rezan Çeçen Eroğul ise; Anadili Arapça olan Göçmen çocukların Arapça konuşan eğiticileri ya da mentörleri aracılığıyla çocukların kendi kendine öğrenme kapasitelerinin güçlendirilmesi” isimli proje hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Eroğul; “Bu projenin amacı, göçmen çocukların öz-düzenleyici öğrenme stratejilerini geliştirme ve öz-yetkinliklerini güçlendirme konularında destekleyen müfredat dışı bir eğitim modeli geliştirmektir. Bu modeli entegrasyon sürecindeki öğrencilere anadili Arapça olan eğiticiler ve öğretmenler yardımıyla ulaştırmaktır. Böylece göçmen çocukların kendilerini motive edebilme ve kendi öğrenme davranışlarını çevreye ve istenen çıktılara uyarlayabilme konularında gelişim göstermeleri beklenmektedir. Şu ana kadar ilkini Almanya'da, ikincisini İtalya'da ve üçüncüsünü İsveç'te gerçekleştirdiğimiz çalıştaylarda anadili Arapça olan eğitmenlere destekleyici bir öğretmen olmak, travmayla baş etme yolları, çocukların bilgilerini belirleme, iletişim üçgeni, benlik saygısı, motivasyon ve öz-düzenlemeli öğrenme gibi konularda bilgi aktarmayı ve onların deneyimleri ve yaşadıkları zorluklar hakkında paylaşımda bulunmayı hedefledik. Dördüncü çalıştay proje ortaklarımızın katılımıyla üniversitemiz ev sahipliğinde 12-14 Şubat 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir” diye konuştu.