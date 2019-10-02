Müdür Akkaya görevine başladı

Muğla İl Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görev yapan ve son atama ile Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne atanan 2. Sınıf Emniyet Müdürü Erman Akkaya bugün itibariyle görevine başladı.

Müdür Akkaya, Milas'a daha önce birkaç kez gelme fırsatı bulduğunu fakat uzun süre kalmadığını belirterek, “1997 - 2010 yılları arasında Ankara, 2010 - 2012 yılları arasında Şırnak'ta görev yaptım. 2012 yılında Muğla'ya atandım. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü, Basın Halkla İlişkiler Şube Müdürü, Çevik Kuvvet Şube Müdürü, Datça İlçe Emniyet Müdürü olarak görev yaptım. Son olarak İl Emniyet Müdür Yardımcılığı görevinde bulundum” dedi.

Milas'ta çevre yolunda park halinde bulunan kamyonları sorun olarak gözlemlediğini ifade eden Müdür Akkaya, “Mutlaka sorunlarımız olacak. Elimizden gelenin en iyisini yaparak personelimizle eksiklerin giderilmesini sağlayıp, layıkıyla görevimizi inşallah sürdüreceğiz. İnşallah Milas içinde bizler içinde hayırlısı olur” dedi.