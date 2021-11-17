Muğla 10 ayda 1 milyon 73 bin turist ağırladı

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Muğla'ya 2021 yılının 10 aylık döneminde 1 milyon 73 bin yabancı turist geldi. Geçen yıl aynı dönem 692 bin yabancı turist ağırlandı.

Pandemi döneminde Muğla'ya turist gönderen çok sayıda ülkenin hava trafiğini uluslararası uçuşları kapatması ile başta İngiltere, Fransa ve Almanya gibi ülkeler son iki ayda seyahat yasağını kaldırdı.

Rusya ve Ukrayna gibi ülkeler uluslararası seyahat ve uçuş yasağını Rusya 22 Haziran'da, Ukrayna ise 30 Nisan'da kaldırmıştı. Muğla'ya pandemi öncesi yıllık 1 milyon 500 bin turist gönderen İngiltere ise 23 Eylül'de uçuş yasağını kaldırırken, bir ay içinde 59 bin İngiliz turist geldi.

Muğla'ya turist gönderen ülkeler içinde en fazla turist287 bin 702 kişi ile Rusya oldu. Rusya'yı 273 bin 786 kişi ile Ukrayna, 88 bin 670 kişi ile Almanya, 85 bin 298 kişi ile Polonya takip etti. Muğla'ya gelen turistlerin yüzde 57'sini Rusya ve Ukrayna karşıladı.

Pandeminin başladığı 2020 yılının tamamında Muğla'ya 695 bin 314 yabancı turist ziyaret etti. 2021 yılının 10 aylık döneminde ise 1 milyon 73 bin kişiye ulaştı. Geçen yılın aynı dönemine göre Muğla'ya gelen turist sayısında yüzde 55 oranında artış yaşandı.