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Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi 5 yaşında

Muğla’da 7 acil çağrı merkezinin 112 acil çağrı numarası üzerinde birleşmesinin üzerinden 5 yıl geçti.

Muğla'da 7 acil çağrı merkezinin 112 acil çağrı numarası üzerinde birleşmesinin üzerinden 5 yıl geçti. Acil Çağrı numaralarının tek numarada toplanması ile asılsız ihbarların önüne geçilirken, kurumlar arası koordinasyon da üst seviyeye çıkarıldı.


Acil çağrı numaraları olan 110, 112, 122, 155, 156, 158 ve 177 numaralarının tek numara ‘112' olarak birleşmesinin ardından Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen toplam çağrı sayısı 6 milyona ulaştı. Bu çağrılardan 3 milyon 509 bini ile iletişim sağlandı. Yapılan çağrıların toplam saniyesi ise 315 milyon saniye olarak gerçekleşti.


Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi'nin faaliyete geçmesi ile asılsız ihbarlar da ilk faaliyete geçtiği günlerde yüzde 90'lar seviyesinde iken, bugün yüzde 25'lere kadar geriledi. Vatandaşların gereksiz yere 112 Acil Çağrı Merkezi'ne meşgul etmemeleri istenirken, asılsız çağrıların gerçek vakalara ulaşmayı geciktirmesine sebep olduğu öğrenildi.

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