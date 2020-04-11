İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Muğla 112 Acil Çağrı merkezi kilitlendi

İçişleri Bakanlığı tarafından Korona virüs (KOVİD-19) salgınının önlenmesi kapsamında alınan 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sonrası vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezlerine yüklenmeye başladı.


Kısıtlamanın getirildiği illerden Muğla'da sabah saatlerinden itibaren acil çağrıların cevap verildiği 112 Acil Çağrı Merkezi vatandaşlar tarafından aşırı derecede telefon yağmuruna tutuldu. Vatandaşlar genellikle ‘su ve ekmek' talebinde bulunurken, ‘bahçeye çıkmak yasak mı' gibi sorularda sormaya başladı.


Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Kamil Karakaya 112 Acil Çağrı Merkezi'nin telefonlarının acil aramalara cevap verdiğini söylerken sosyal medya hesabından vatandaşlara çağrı yapmak zorunda kaldı. Karakaya, “112 Danışma hattı değildir, acil ihbar hattıdır. Lütfen resmi kanalları takip ediniz. Acil çağrılara yetişme gayretindeyiz... Lütfen, 112 hattı Sağlık, asayiş, güvenlik acil yardım aramaları için kurulmuştur. 155 ve 156 arandığında da 112 AÇM tarafından yanıt verilmektedir. Acil yardıma ihtiyaç duyabilecek (kalp krizi, çeşitli sağlık sorunları, asayiş ve ev, orman yangını) ihbar aramalarına engel olunmaması açısından vatandaşlarımızın (65 yaş üzeri ve Kronik hastalığı olanların Vefa İletişimi hariç) Kaymakamlıklarımızla irtibat halinde olmaları, 112 hattını bilgi alma amaçlı meşgul etmemeleri önem arz etmektedir” notu ile vatandaşları uyardı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.