Muğla 112 AÇM çalışanlarından kitap kampanyası

112 AÇM Müdürü Kamil Karakaya, özellikle Muğla'nın kırsal mahallesinde, kütüphanesi olmayan bir okul için düzenledikleri kampanyada vatandaşların katkılarını beklediklerini söyledi. Bağışçıların kitapları Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü'ne bizzat elden veya Orhaniye Mahallesi Hanımeli Sok. No:10 Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi Menteşe-Muğla adresine de gönderebileceklerini söyledi. Karayaka bağışlanacak kitapların 15 Şubat tarihine kadar kendilerine ulaştırılmasını isterken, kullanılmış ikinci el kitapların da olabileceğini belirtti.