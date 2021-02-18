Muğla 112 AÇM'den tanıtım etkinliği

Muğla'da acil çağrı numaralarının tek çatı altında toplanmasının ardından Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü tanıtım faaliyetlerini sürdürüyor.

11 Şubat günü kutlanan ‘112 Günü' 112 Acil Çağrı numarasının farkındalığını artırmak amacıyla he etkinlikleri kapsamında tanıtım faaliyetlerini sürdüren Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü salgın koşullarını dikkate alarak tanıtım çalışmalarına devam ediyor.

Tüm ilçelerde ve ulaşılabilen mahalle, okul, halk pazarı gibi yerlerde tanıtım faaliyetini sürdüren Muğla 112 AÇM, Menteşe ilçesinde kurulan pazarda yapılan çalışmada 2 bin vatandaşa, acil durumda tek 112 hattının aranmasının yeterli olacağı, polis, ambulans, jandarma, itfaiye, orman yangını, AFAD ve Sahil Güvenlik için tekrar ve farklı numaraların aranmasına gerek bulunmadığı anlatan broşürler dağıttı.

Özellikle 65 yaş üstü vatandaşların, ihtiyaçları için ilçelerindeki Vefa Sosyal Destek ekiplerine 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden ulaşabilecekleri, salgın döneminde HES uygulaması, ya da 112 üzerinden kurallara uyulmaması ile ilgili ihbarlarını, 24 saat süresince yapabilecekleri hatırlatıldı. Gerek pazar esnafı, gerekse de vatandaşlarla birebir iletişim kurularak yapılan çalışmada, yalnız yaşayan vatandaşlara, acil bir durumla karşılaştıklarında kimi arayacakları soruldu. Bazı vatandaşların evladımı, yakınlarımı ararım, onlar gerekeni yapar cevabı üzerine, önce 112 hattını araması gerektiği ifade edilerek, “Muğla'da 112 evladından/yakınından daha çabuk gelir” tanıtım çalışmasının sloganı hatırlatıldı.