Muğla 112'de yılın ilk çağrısını Milletvekili Gökcan aldı

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni ziyaret ederek, yeni yıla merkezde görev yapan personel ile pasta keserek girdi. Çalışanların yeni yılını kutlayan Gökcan, daha sonra yeni yılın ilk çağrılarını yanıtladı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yeni yılın ilk ihbarını Menteşe ilçesinden arayan bir vatandaş yaptı. Yeni yılın ilk çağrısını yanıtlayan Milletvekili Gökcan'ın kendisini tanıtarak, ihbarı, orman yangını müdahale ekiplerine yönlendirmesinin ardından bölgeye giden ekipler, ormanlık alanda piknik ateşi yakan gençlerden yatıkları ateşi söndürmelerini istedi.

Ekiplerin gerçekten önemli bir görev ifa ettiklerini belirten Gökcan, Gökcan, 2023'e özellikle 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışanlarla girmek istediklerini belirterek, Muğla 112 Acil Çağrı Merkezine 2022 yılında 1 milyon 300 bin çağrı geldiğini ve acil çağrıların 67 saniye içinde ilgili kurumlara aktarıldığına dikkati çekti.

Yeni yılın ilk çağrısını cevaplandırmasının kendisi için güzel bir deneyim olduğunu anlatan Gökcan, “İlk çağrıyı Menteşe İlçemizde yaşayan bir vatandaşımız yaparak evinin karşısındaki ormanlık alanda gençlerin ateş yaktığını söyledi. Duyarlılığından dolayı vatandaşımıza teşekkür ederek ihbarını, orman yangını müdahale ekiplerine yönlendirdik" dedi.

Gökcan, 112'nin önemine vurgu yaparak, Muğla'da asılsız çağrı oranının yüzde 90'lardan yüzde 46'ya düştüğünü bunun da Muğlalı vatandaşların konuyla ilgili ne kadar bilinçli olduğunu gösterdiğini dile getirerek; "2023 yılında Muğla 112 Çağrı merkezimiz İçişleri Bakanlığımıza ait yerli ve milli bir yazılıma geçecek. Çağrılar daha hızlı karşılanacak. Muğla'mıza hayırlı olsun" dedi.