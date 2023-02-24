Muğla 2023'e rekor turist ile başladı

Pandemi ve Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle sekteye uğrayan Muğla'nın bacası sanayii turizm 2023 yılına rekor bir artış ile başlayarak Ocak ayında 11 bin 043 yabancı turist geldi.

Tüm zamanların Ocak ayı rekoru

İstanbul ve Antalya'dan sonra Türkiye'nin fazla turist ağırlayan ili konumumdaki Muğla, 2023 yılına yabancı turist girişinde ilk Ocak aylarına göre rekor giriş yaşadı. 3 milyon 302 bin yabancı turist ile tüm zamanların rekorunun karıldığı 2015 yılının Ocak ayında 3 bin yaban ı turist girişi olurken, 2023 yılının Ocak ayında 11 bin 043 yabancı turist girişi oldu. 2022 yılının Ocak ayında 2 bin 336 yabancı turist girişi olmuştu.

2022 Ocak ayına göre yüzde 373 artış

2018 Ocak ayında 5 bin 115, 2019 Ocak ayında 3 bin 942, 2020 yılı Ocak ayında 4 bin 468 kişi, 2021 Ocak ayında 348, 2022 yılı Ocak ayında 2 bin 336 yabancı turist gelirken, 2023 yılının Ocak ayında tüm zamanların rekoru kırılarak 11 bin 043 yabancı turist girişi oldu.

İngilizler ilk sırada

Muğla bölgesine en fazla turist İngiltere'den eldi. Uzun yılar ortalaması yıllık 1 milyon 500 bin İngiliz turistin ziyaret ettiği Muğla'ya 2023 yılının Ocak ayında 3 bin 068 İngiliz turist geldi. İngilizleri 727 kişi ile İrlanda, 454 kişi ile Rusya Federasyonu, 355 kişi ile Yunanistan ve 286 kişi ile İran takip ediyor.