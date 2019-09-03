Muğla 3,5 milyon arı kovanına ev sahipliği yapıyor

Türkiye'deki 8 milyon arı kovanının neredeyse yarısına Ağustos ve Ekim aylarında ev sahipliği yapan Muğla'ya gezgin arıcılar gelmeye başladı. Bir ay önce gelen bazı gezgin arıcılar ise çiçek ve çam balı karışımı bal kesimini tamamlamak üzere.

Muğla'ya çam balı üretimi için Menteşe'nin kırsal Kıran Mahallesi başta olmak üzere Ula Akyaka, Marmaris ve Milas ilçelerine Türkiye'nin dört bir yanından gelen bal üreticileri üç ay boyunca Muğla'da konaklayacaklar. Aileleri ile birlikte gelen bal üreticileri, bu yıl havaların istenildiği gibi gitmediğini ve üretimde düşüş yaşandığını açıkladılar.

Devlet desteklemesi istediler

1992'den bu yana arıcılık yaptığını belirten Fevzi Sarıpehlivan, “Türkiye'nin birçok bölgesine gidiyoruz. Hakkari Yüksekova, Çankırı, Trakya gibi birçok ile bal üretimi için gidiyoruz. Arıcılıkta gezersen kazanırsın. Gezdirmezsen kazanamazsın. Devlet destekleme yapmıyor buna. Destekleme yapılsa daha iyi olacak” dedi.

4 kovanda bir teneke bal

Bir ay önce Konya'dan Muğla'ya gelen arıcı Adem Aydın, “Konya'dan bir ay önce Muğla'ya geldik. İki gündür sağım yapmaya başladık. 4 kovanda bir teneke bal alıyoruz. Şu anda fiyat belirsiz. Trakya'da tenekesini 280 liraya aldılar, Konya çevresinde 300'e aldılar. Muğla'da daha bal alan yok. Burada kesim yaptığımız bal çoğunluğu çiçek ve az miktarda çam balı var. Arıcının rahatlaması için tenekesinin en az 450 lira olması gerekir. 280 liraya bal satsak bundan biz ne öğreneceğiz. Kovan başı bir teneke bal alsak kurtarır, ama 4 kovanda bir teneke bal alıyoruz” dedi.

İklimsel koşullar hasadı düşürdü

Türkiye Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ziya Şahin, Türkiye'nin toplam arı kovanı sayısının 8 milyon olduğunu söylerken, Muğla'da Ağustos-Ekim sonu itibari ile 3,5 milyon arı kovanının konakladığını açıkladı. Muğla Tarım ve Orman ile Orman Bölge Müdürlüğü'ne teşekkür eden Şahin, “Türkiye'de 8 milyon arı var. Muğla'da 65-70 bin hektar çam balı üretim alanı var. 3,5 milyon arıyı Muğla'daki alanlarda konaklatıyoruz. Bu çalışmaların alt yapısı bitti. Hiçbir sıkıntımız yok. Dünyanın hiçbir yerinde bu kadar alanda 3,5 milyon arıyı konaklatamazsınız. Üretim konusuna gelince, geçtiğimiz yıllarda Temmuz ve Ağustos aylarında hasat yapılırdı. Ağustos-Eylül ve Ekim üç hasat yapılırdı. Ama bu sene bir takım iklimsel verimsizlik ve dengesizlik nedeniyle, hava koşullarının uygun olmaması nedeniyle Ağustos‘ta üretim olmadı” derken, gelen arıcıların da Muğla'nın bir aracılık kenti olmasının yanında bir turizm kenti olduğunu ve kimsenin kimseyi rahatsız etmemesini istedi.