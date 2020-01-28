Muğla 4 ürünün üretiminde Türkiye lideri

Bu kapsamda TÜİK Denizli Bölge Müdürü Ali İhsan Yücedağ tarafından verilen bilgiye göre; taze börülce ve taze barbunya, mısır ve darı üretiminde Muğla Türkiye'de ilk sırada yer aldı.

Türkiye'de üretilen 18 bin 420 ton taze börülcenin yüzde 40,6'sı (7 bin 482 ton), 89 bin 860 ton taze barbunyanın yüzde 18,7'si (16 bin 797 ton), 4 bin 765 ton darının yüzde 42,8'i (2 bin 41 ton), 152 bin 417 ton mısır (hasıl)'ın yüzde 13,4'ü (20 bin 394 ton) Muğla'da üretildi.

Ayrıca Muğla 10 bin 147 ton üretim miktarı ve yüzde 11,3'lük payla “klemantin mandalina” üretiminde 2'nci sırada, 68 bin 674 ton üretim miktarı ve yüzde 7,2'lik payla “limon ve misket limonu” üretiminde 3'üncü sırada, 194 bin 501 ton üretim miktarı ve yüzde 15,7'lik payla “washington portakal” üretiminde 3'üncü sırada, 86 bin 608 ton üretim miktarı ve yüzde 15,5'lik payla “nar” üretiminde 3'üncü sırada, 29 bin 553 ton üretim miktarı ve yüzde 6,6'lık payla “sakız kabak” üretiminde 3'üncü sırada, 700 bin 232 ton üretim miktarı ve yüzde 7,9'luk payla “sofralık domates” üretiminde 3'üncü sırada yer aldı.