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Muğla Aile ve Sosyal Hizmetler ihtiyaç sahipleri ile bir araya geldi

Aile ve Sosyal Hizmetler Muğla İl Müdürlüğü ihtiyaç sahipli aileler ile bir araya geldi.



Aile ve Sosyal Hizmetler Muğla İl Müdürü Osman Toprakçı, Fethiye'de gerekli inceleme ve değerlendirme sonucunda Bakanlık hizmet modellerinden faydalandırılan aileler ile bir araya geldi.



Fethiye Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Tuğba Baki'nin de eşlik ettiği aile ile yakından ilgilenerek sohbet eden Aile ve Sosyal Hizmetler Muğla İl Müdürü Osman Toprakçı,“ Aile Sosyal Destek personelimiz ile ulusal hane ziyaretlerimizde vatandaşlarımızın yanlarında olmaya, varsa vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını tespit etmeye ve devletimizin şefkat elini, sıcak yüzünü göstermeye devam edeceğiz ”dedi.

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