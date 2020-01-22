Muğla Atletikspor'un kızları bir üst kademede

Muğla'da devam eden Yıldız Kızlar Türkiye Futbol şampiyonasının 14'üncü grup maçları 4 takım arasında devam ediyor. Oynanan ilk iki maçlarda Muğla Atletikspor ve Denizli Horozkent takımları maçlarını kazanarak bir süt kademeye çıkmaya hak kazındı.

2019-2020 Yıldız Kızlar Türkiye Şampiyonası 14'üncü grup maçlarında Muğla Atletikspor, Köyceğiz Spor Kulübünü 11-1 yenerken, grubun Denizli takımı Horozkent Spor Kulübü, Bodrum Belediye Bodrumsporu; 13-0 yenerek ilk maçlarını tamamladı.

Grup maçlarının ikinci gününde Muğla Atletikspor, Bodrum Belediyesi Bodrumspor'u 3-0'la geçerken Horozkent Spor Kulübü Köyceğizsporu'u 12-0 yendi. Bölgesel oynanacak grup müsabakalarının tamamlanması ve puan cetvellerinin tescil edilmesinin ardından, gruplarda ilk iki sırayı alan takımlar, Yıldız Kızlar Türkiye Şampiyonası'nda bir üst kademeye yükselmeye hak kazanacak.