Muğla, Badminton Süper Lig Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yaptı

Muğla'da Üniversite Sporları Federasyonu tarafından Badminton Süper Lig Türkiye Şampiyonası düzenlendi.

9 üniversitenin katılımı ile gerçekleştirilen şampiyonaya 80 sporcu katıldı. 5 gün süren şampiyonanın sonunda Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi birinci , Bursa Uludağ Üniversitesi ikinci , Ankara Gazi Üniversitesi ise üçüncü oldu.

Badminton İl Temsilcisi Ali Ağılönü turnuvaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Muğla'da böyle bir turnuvanın gerçekleşmiş olmasını, badminton sporunun gelişimi açısından önemsiyoruz. Turnuvada Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi birinci , Bursa Uludağ Üniversitesi ikinci , Ankara Gazi Üniversitesi ise üçüncü oldu. Aynı zamanda tek kadınlar müsabalarında Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinden Nazlıcan İnci birinci, İlayda Nur Özelgül ikinci, Marmara Üniversitesinden Edanur Köybaşı ise üçüncü oldu. Tek erkekler müsabakalarında ise birinci Bursa Uludağ Üniversitesinden Ahmet Can Oruç , ikinci Yusuf Yaşar, üçüncü ise Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinden Yasir Nurdaş oldu" dedi.

Şampiyona sonunda Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Recep Gürsoy tarafından şampiyonada dereceye giren sporculara madalya ve kupaları verildi.