Muğla baharı yaşarken kış geldi

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesi yüksek kesimlerinde kar yağışı, Menteşe ilçesinde de yağmur ve kısa süreli dolu yağışı etkili oldu.

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda, Muğla'da Salı gününden itibaren soğuk ve yağmurlu hava etkili olacak açıklanmıştı. Dün başlayan sağanak yağış gece saatlerinde yüksek kesimlere kar yağışı şeklinde devam etti.

27 Mart Pazartesi günü de özellikle sahil kesimlerinde 25 dereceye kadar yükselen hava sıcaklığı Menteşe, Yatağan ve Kavaklıdere gibi iç kesimlerde 20 dereceye kadar yükseldi. Salı günü başlayan sağanak yağmur ve kar yağışı ile hava sıcaklığı 8-10 derece birden düştü. Menteşe ve Kavaklıdere ilçelerinin kesiştiği bin 900 rakımlı Göktepe Dağı'nda gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Göktepe Dağı gece boyunca yağan kar nedeniyle beyaza bürünürken, kartpostallık görüntü oluştu.

Muğla'nın kırsal mahallesi İkizce, Kıran ve Menteşe Devrant yokuşunda da kar etkili oldu. Bazı vatandaşlar kar yağışını cep telefonları ile kaydetti.