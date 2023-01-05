Muğla BİLSEM matematik şenliğine ev sahipliği yaptı

Matematik dersinin öğrenimini günlük yaşam becerilerine uyarlayarak hem kolaylaştırmak hem de öğrencilerin bu dersi küçük yaştan itibaren sevmelerini sağlamak amacıyla başlatılan Matematik Seferberliği, Muğla'da birbirinden farklı etkinliklerle devam ediyor.

Muğla Bilim ve Sanat Merkezi ev sahipliğinde Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü Koordinasyonunda yürütülen Matematik Seferberliği çalışmalarında, günlük yaşam problemlerinden ilham alınarak üretilen materyallerle öğrenciler için matematik atölyeleri düzenlendi. Muğla Bilim ve Sanat Merkezinde (BİLSEM) düzenlenen 8 farklı istasyonda "eğlen, keşfet, öğren" sloganıyla gerçekleştirilen matematik şenliğinde, öğrenciler hem eğlenerek hem keşfederek matematik kazanımlarını pekiştirdiler. İlkokul 3. sınıf seviyesinden 80 öğrencinin yer aldığı etkinlik, 80 dakika sürdü.

Muğla BİLSEM'de düzenlenen Matematik Şenliğini ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, kurulan atölyelerde öğrencilerle birlikte matematik etkinliklerine katıldı. Çeşitli oyunları öğrencilerle birlikte oynayan İl Müdürü Emre Çay, matematiğin eğlenceli dünyasını keşfeden öğrencilerle sohbet etti.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan Matematik Seferberliği Muğla'da öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz için projeler yürütmeye devam ettiklerini ifade eden İl Müdürü Emre Çay, “Matematiğin günlük hayattaki yeri konusunda, öğrencilerimizde farkındalık oluşturmak adına matematik atölyeleri, matematik oyunları, matematik şenliği, sergiler, animasyonlar ve birçok etkinlik düzenledik. ‘Eğlen, Keşfet, Öğren' sloganıyla öğrencilerimizde matematik dersine karşı ilgi ve merak uyandıran Matematik Seferberliği etkinlikleri, 2023 yılında da aralıksız devam edecek” dedi.

“Her Yerde Matematik” sloganıyla başlatılan "Matematik Seferberliği" Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Muğla Bilim ve Sanat Merkezi koordinasyonunda öğretmenlere yönelik matematik çalıştayları ve STEM eğitimleri gerçekleştiriliyor.