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Muğla BİLSEM öğrencilerinden yeni bir eser

Kuruluşundan bu yana bünyesinden çeşitli eserler çıkaran Muğla Bilim ve Sanat Merkezi, eserlerine bir yenisini daha ekledi.

Muğla BİLSEM öğrencilerinin yazdığı eserlerden oluşan edebiyat seçkisi okurların beğenisine sunuldu.


28 öğrencinin hazırladığı 37 eserden oluşan ‘Dilimiz Döndüğünce' isimli kitabın editörlüğünü yine merkez öğrencilerinden Doğa Aybüke Yılmaz ve Kumsal Kaanoğlu yaptı. Türkçe Öğretmeni Burcu Hızır'ın derleyip yayına hazırladığı ‘Dilimiz Döndüğünce' öğrencilere yazarlık ile birlikte editörlük tecrübesi katması açısından da önemli bir eser olma özelliğini taşıyor.


Yazar öğrenciler, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Şen'i ziyaret edip, kitabı takdim ettiler. Şen, öğrencileri tebrik ederken başarılarının devamını diledi.

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