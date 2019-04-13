Muğla BİLSEM Türkiye Üçüncüsü

Türkiye'nin en prestijli bilimsel proje yarışması olarak bilinen TÜBİTAK Lise Öğrencileri Arası Araştırma Projeleri yarışmasında Muğla BİLSEM adına ‘Termik Santralin Gölgesinde Can Çekişen Ağaçlar ve Onların Halkaları' isimli proje ile Bensu Varol ve danışman öğretmeni Banu Sahranç binlerce rakibinin arasından sıyrılarak ipi göğüsledi.

Muğla tarihinde bir ilk

Üç aşamadan oluşan yarışmaya özgün bilimsel çalışmalarla başvuru yapılabiliyor. Bilimsel jürinin elemesinden geçen projeler Ege Bölgesi için İzmir'de tekrar jüri karşısına çıktı. Burada birinci olanlar da Türkiye finaline davet edildi. Bu yıl 50'ncisi düzenlenen yarışmada Muğla bu yıla kadar bir varlık gösterememişti. Ancak bu yıl Muğla Bilim ve Sanat Merkezi önce Ege Bölge birincisi olup daha sonra Türkiye finalinde üçüncü oldu.

“Başarılarımız sağlam temeller üzerine oturuyor”

Konuya ilişkin görüşlerini aldığımız BİLSEM Müdürü Bekir Cevizci, “Başarımız sağlam temeller üzerine oturuyor. Açıldığımız günden itibaren öğretmen arkadaşlarımızın özverili çalışmaları bizleri bu günlere getirdi. Bütün öğrencilerim ve öğretmenlerimle gurur duyuyorum. Bilimsel çalışmalar alanında yıllara göre artan bir ivme yakaladık. Bunun Muğla'mıza ve ülkemize pozitif yansımalarını önümüzdeki süreçlerde görmeye devam edeceğiz. Öğrencilerimizin patent değeri olan çalışmalar ile gündeme geleceği günler yakındır. Başarının gelmesinde başta Milli Eğitim Müdürümüz olmak üzere emeği geçen öğretmen ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum” dedi.